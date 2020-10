La nueva película de Spider-Man ya habría comenzado sus filmaciones

Un par de semanas atrás una foto anticipó la nueva película de Spider-Man pretendía filmar en Nueva York durante el pasado 16 de octubre. Así, aunque hasta ahora no se han filtrado fotos del trabajo en la cinta, durante el fin de semana surgieron informaciones que respaldarían que la producción ya habría iniciado en la secuela de Spider-Man: Far From Home.

Concretamente, desde el portal Murphy’s Multiverse dicen que en el marco de la versión virtual de ExpoCine, la directora ejecutiva de marketing de Sony Pictures en Brasil, Camila Pacheco, habría confirmado que la tercera película de Spider-Man en el MCU efectivamente comenzó sus filmaciones en la ciudad Nueva York.

En ese sentido, si bien el reporte de Murphy’s Multiverse no ha sido respaldado oficialmente por Sony, la información del portal coincide con una foto que circula por redes sociales y apunta a que “Serenity Now”, que es el título bajo el que se está desarrollando la nueva película de Spidey, filmó escenas durante la semana pasada en Queens.

La próxima película de Spider-Man mostrará nuevamente a Tom Holland como el superhéroe titular y será dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home).

Por ahora no existe una sinopsis oficial de la película, pero recientemente se reportó que Benedict Cumberbatch participará de esta entrega como Doctor Strange y Jamie Foxx interpretará a Electro.

En ese sentido, durante las últimas semanas se han multiplicado las especulaciones en torno a la apuesta de esta nueva película y aunque Sony puso paños fríos sobre los rumores que vinculaban a Andrew Garfield y Tobey Maguire a la cinta, probablemente ese tipo de especulaciones continuarán de aquí al estreno.

Con eso en consideración además cabe señalar que desde Murphy’s Multiverse dicen que Sony planearía presentar un avance/ teaser tráiler de la película en diciembre de este año. Todo con miras a un estreno que sigue fijado para diciembre de 2021. No obstante, eso aún no está confirmado.