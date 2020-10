Doctor Strange también será parte de la próxima película de Spider-Man

La secuela de Spider-Man: Far From Home sigue perfilándose como una de las apuestas más intrigantes en el futuro del universo cohesionado de Marvel Studios y es que un par de días después de que se revelara que Jamie Foxx interpretará a Electro en esa cinta, desde The Hollywood Reporter aseguran que la película también incluirá a Doctor Strange.

De acuerdo a un reciente reporte de aquel portal, Benedict Cumberbatch interpretará nuevamente a Doctor Strange en la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland.

Si bien aún no hay muchos detalles sobre la trama de la próxima película de Spider-Man, THR dice que Doctor Strange aparecería “en el papel de mentor que anteriormente ocupaba Robert Downey Jr, quien interpretó a Tony Stark / Iron Man en Spider-Man: Homecoming, y Samuel L. Jackson en Spider-Man: Far From Home".

Todo mientras el sitio también especula que la aparición del Hechicero Supremo podría explicar la inclusión de Jamie Foxx como Electro considerando que el actor ya interpretó a ese papel en The Amazing Spider-Man 2, la segunda película de Spider-Man protagonizada por Andrew Garfield.

Después de todo, mientras ese punto aún no está confirmado, cabe recordar que el Multiverso obviamente será un factor en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la próxima película de Stephen Strange que además contará con una participación de Scarlet Witch.

La nueva película de Spider-Man será dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Homecoming,Spider-Man: Far From Home) y se espera que comience sus filmaciones a fines de octubre en Atlanta, Estados Unidos. En ese sentido, aún no está claro cómo se ordenará la agenda de Cumberbatch ya que Doctor Strange in the Multiverse of Madness también planearía comenzar su rodaje este mes bajo la dirección de Sam Raimi (Spider-Man).

El estreno de la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland está fijado para diciembre de 2021, mientras que Doctor Strange in the Multiverse of Madness espera presentarse el 25 de marzo de 2022 en Estados Unidos.