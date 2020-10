Jamie Foxx volverá a ser Electro para enfrentar al Spider-Man de Tom Holland en el universo de Marvel Studios

Probablemente nadie lo pidió, pero va a ocurrir igual. The Hollywood Reporter sorprendió al anunciar que Jamie Foxx no solo volverá a participar en una adaptación de cómics, sino que nuevamente interpretará a un personaje al que ya dio vida.

Según el portal, Foxx está en negociaciones finales para dar vida nuevamente a Electro, un personaje que ya interpretó en The Amazing Spider-Man 2, aunque en esta ocasión hará frente a la versión de Tom Holland en la tercera película de Spider-Man que producirá Marvel Studios.

Por ahora no existen nuevos detalles, pero tengan en cuenta que Spider-Man: Far From Home ya presentó a una nueva versión de J.J. Jameson interpretado por J.K. Simmons. De ahí que este Electro no tiene por qué tener relación con el que tuvo que enfrentar la versión de Andew Garfield. Por otro lado, el concepto del multiverso, que siempre puede ser recuperado, abre las puertas para cualquier cosa.

Jon Watts, director de las dos películas anteriores, volverá a encabezar esta producción que por ahora contempla un estreno en noviembre de 2021. También se espera que todo el elenco secundario vuelva, incluyendo a Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Tony Revolori y, obviamente, J.K. Simmons.