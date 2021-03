Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy se filtra a través de la tienda de Xbox

La última trilogía de Tomb Raider recibirá una recopilación según datos filtrados por la tienda de Xbox.

En una publicación que ya ha sido retirada, la tienda virtual presentó Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, la cual reuniría el reboot de 2013 de Tomb Raider y sus secuelas Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider.

Según recoge Eurogamer, la descripción oficial del producto decía que esta “es la edición completa de los premiados juegos sobre el origen de Tomb Raider. Esta colección presenta el contenido en edición definitiva de cada una de las precuelas: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition”.

Además, el listado indicaba que la colección presenta 4K y HDR, aunque no detallan si esto se aplicará al juego de 2013, el cual no contaba con estas características previamente.

El lanzamiento estaría programado para el 18 de marzo, posiblemente celebrando los 25 años de la franquicia, aunque el juego todavía no ha sido oficialmente anunciado por Square Enix. Igualmente, se desconoce si llegará a otras plataformas aparte de Xbox One.