Top Gun: Maverick, la película más exitosa de 2022, ya llegó a Paramount+

Luego de un par de reestrenos acotados en cines a lo largo del año, lo que la mantuvo en la pantalla grande por alrededor de seis meses, finalmente la película más exitosa de este año llegó al streaming.

Top Gun: Maverick, la exitosa secuela protagonizada por Tom Cruise que ya ha recaudado más de $1.488 millones de dólares, está disponible en la plataforma de Paramount+.

“Siente la necesidad. La necesidad de velocidad. Pete ‘Maverick’ Mitchell entrena a los graduados de Top Gun para una misión especializada que ningún piloto vivo ha visto jamás. Enfrentando un futuro incierto y los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus propios miedos más profundos, que culmina en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar. La película nominada al Golden Globe está en Paramount+”, explica la compañía a través de un correo electrónico enviado a sus suscriptores.

Tras más de 200 días en pantalla, la película supera por casi 500 millones de dólares a la segunda película más exitosa de 2022: la secuela Jurassic World: Dominion. Sin embargo, se espera que Avatar: The Way of Water termine superando el registro de Maverick durante el próximo trimestre.

Dirigida por Joseph Kosinski, la película además incluye en su elenco a Jennifer Connelly, Miles Telles y la participación especial de Val Kilmer como “Iceman”.