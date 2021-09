Tracy Morgan será el hermano perdido de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito en la secuela de Gemelos

La secuela de Gemelos tomó un nuevo impulso. Si bien la realización de una continuación de la película de 1988 protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito es algo que se viene discutiendo hace varios años, esta semana Deadline reportó que el proyecto volvió a la vida con una nueva adición a su elenco e incluso tendría una fecha tentativa para comenzar su rodaje.

Concretamente esta nueva película que se llamará Triplets (Trillizos) sumó a Tracy Morgan (30 Rock) para interpretar al hermano perdido de los personajes de Schwarzenegger y DeVito.

Triplets contará con un guión de Dylan Dawson y Lucas Kavner. Todo mientras Ivan Reitman, el director de la película original que es conocida como Twins en inglés, regresará para comandar y producir esta nueva entrega.

En un minuto la idea de una secuela de Gemelos pretendía contar con Eddie Murphy como el tercer hermano. Sin embargo, en última instancia el actor no pudo participar de este proyecto ya que, según Reitman, su agenda quedó bastante ocupada tras Un Príncipe en Nueva York 2. No obstante, el director no desechó este proyecto y Triplets finalmente está avanzando.

“En secreto nació un tercer bebé, un bebé negro, que no ha estado en contacto con sus hermanos”, explicó Reitman sobre la trama de Triplets. “No se conocen y muy al principio de la película se conocen y es así como logran un vínculo después de todos estos años. Es realmente una película sobre la familia y, no importa lo diferentes que seamos, tenemos que aprender a llevarnos bien. Estos muchachos tienen una gran química juntos, y eso se puede ver en las grabaciones y la cantidad de energía que aportan el uno al otro”.

Triplets pretende filmarse durante enero de 2022 en Boston, Estados Unidos, pero todavía no está claro cómo se concretará su estreno.