Trent Reznor & Atticus Ross ganaron un Emmy por su música del Watchmen de HBO

Suman y siguen las estatuillas para Trent Reznor y Atticus Ross, la dupla musical que es parte de Nine Inch Nails. Ahora su trabajo en la elogiada serie de Watchmen fueron condecorados en los Creative Arts Emmys.

La dupla ganó por su partitura dramática original en la categoría de composición musical excepcional para una serie limitada, una película o un especial.

Los otros nominados eran Nathan Barr por Hollywood de Netflix, Mark Isham e Isabella Summers por Little Fires Everywhere de Hulu, Kris Bowers por Mrs. America de FX y Antonio Gambale por Unorthodox de Netflix.

La victoria de Reznor y Ross se suma a sus distinciones en los Premios Oscar, por su trabajo en The Social Network, y en los Grammy, por la música de The Girl with the Dragon Tattoo. De ahí que para ser parte del EGOT ahora solo les falta ser distinguidos con un Premio Tony.

Y podrían tener opciones de aquello si alguna vez se consolida el musical que estuvieron desarrollando junto a David Fincher sobre El Club de la Pelea.