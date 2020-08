Trump respaldó a una candidata republicana de Florida que ha sido expulsada de varias redes sociales

Donald Trump constantemente habla de sus políticas a través de redes sociales. Sin embargo, en el último tiempo el mandatario estadounidense ha estado enfrascado en una disputa con esas plataformas.

En ese sentido, si bien durante las últimas semanas Trump ha estado enfocado en establecer ordenes contra TikTok y no ha arremetido contra las firmas tecnológicas estadounidenses, sus acciones más recientes en Twitter podrían apuntar nuevamente a la postura sobre el mandatario respecto a la regulación de contenido en las redes sociales.

Durante la noche del pasado martes 18 de agosto, Trump felicitó a través de Twitter a Laura Loomer por ganar las primarias republicanas en el distrito 21 del Congreso de Florida.

“Muy bien, Laura. ¡Tienes una gran oportunidad contra un títere Pelosi!”, escribió el mandatario además de retuitear otras publicaciones al respecto.

Loomer es una mujer de 27 años que se ha hecho conocida por promover postulados racistas y porque ha sido bloqueada de diversas plataformas tecnológicas que incluyen a Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Lyft, Uber Eats, PayPal, Venmo, GoFundMe, Periscope, Medium y la compañía de camisetas TeeSpring, según ella misma se vanagloria en su libro (vía Gizmodo).

Dichas compañías no han sancionado fortuitamente a Loomer y, por ejemplo, ella fue expulsada permanentemente de Twitter durante 2018 porque violó las reglas de esa plataforma al atacar de manera racista a Ilhan Omar, una política estadounidense que se convirtió la primera mujer musulmana en formar parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En ese sentido, es preciso señalar que, como recoge Business Insider, Loomer también ha llamado la atención por sus dichos contra los musulmanes que implican desde plantear que ellos no deberían postular a cargos del gobierno de Estados Unidos hasta tachar al Islam como un “cáncer en la sociedad”.

Por otra parte, Loomer también fue la protagonista de una particular situación cuando se encadenó en las puertas de la sede de Twitter en Nueva York en 2018. Todo con el fin de pedir que revocaran su expulsión de la red social.

Instagram y Facebook expulsaron a Loomer de sus plataformas en mayo de 2019, una fecha en la que ambas plataformas también bloquearon al fundador de InfoWars, Alex Jones, y al ex editor de Breitbart, Milo Yiannopolous, dos personajes que también están relacionados con Loomer y cuyas teorías conspirativas y postulados de ultraderecha también han sido impulsados por ella.

Pero como ahora Loomer está postulando al Congreso de Estados Unidos, algunos de sus partidarios están pidiendo que las redes sociales reinstalen sus perfiles y ciertamente la atención que Trump le dio a su victoria en la primarias republicanas de Florida pondrá un nuevo foco en el tema.

En ese contexto, durante este miércoles Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, salió a defender el respaldo de Trump a Loomer y Taylor Greene, otra controvertida candidata que fue felicitada por el mandatario.

“El presidente felicita habitualmente a las personas que oficialmente obtienen la nominación republicana al Congreso”, dijo McEnany (vía Business Insider). “No ha profundizado en las declaraciones de estas dos mujeres en particular. No sé si ha visto eso, pero apoya a la comunidad musulmana. Apoya a la comunidad de fe de manera más amplia en este país”.