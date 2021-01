Twitch mantendrá suspendido indefinidamente al canal de Donald Trump

Cuando Twitch desactivó la cuenta de Donald Trump en su servicio después del ataque al Capitolio, la plataforma de videos de Amazon planteó que revisaría la continuidad de esa medida cuando Trump dejara la presidencia de Estados Unidos.

Ese día finalmente llegó el pasado miércoles 20 de enero y la decisión de Twitch fue simple: Trump permanecerá bloqueado de la plataforma de manera indefinida.

“Hemos suspendido indefinidamente el canal de Twitch del (ex) presidente Trump debido al riesgo continuo de una mayor incitación a la violencia”, declaró un vocero de Twitch a The Verge. “Las declaraciones del (ex) presidente continúan siendo interpretadas como llamadas a la acción, y estamos tomando esta acción para eliminar el potencial de daño a nuestra comunidad y al público en general”.

“Twitch tiene reglas claras que prohíben la conducta de odio, el acoso o la incitación a la violencia en nuestro servicio, y consideramos los eventos fuera del servicio al tomar decisiones de aplicación”, agregaron desde la compañía. “Sin embargo, los eventos de las últimas semanas han levantado una brecha con respecto a la retórica que fomenta la violencia, independientemente de si se transmitió directamente o no en Twitch. Actualizaremos nuestras políticas como resultado de nuestra consideración de esta situación”.

En la práctica esta suspensión indefinida al canal de Trump implica que el empresario no podrá apelar al bloqueo de su cuenta y tampoco podrá crear otro perfil en esa plataforma a menos que se levante la suspensión.

Por otra parte, si bien hasta el momento Twitch no ha precisado cuáles serán las nuevas actualizaciones a sus políticas, cabe recordar que desde este 22 de enero comenzaran a operar nuevas reglas en Twitch que, por ejemplo, contemplarán una prohibición al uso de banderas confederadas.