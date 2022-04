Two Point Campus retrasa su lanzamiento hasta agosto

Two Point Campus, el próximo juego de Two Point Studios retrasará su lanzamiento y no llegará hasta el 9 de agosto de 2022, según fue dado a conocer por la compañía durante la jornada de hoy.

Cabe recordar, que el juego, que corresponde a un simulador de gestión universitaria, llegaría inicialmente el 17 de mayo, y según señalan aunque se ha decidido retrasar el lanzamiento de Two Point Campus unos meses, la visión del juego sigue siendo la misma.

“Nuestra ambición desde el principio ha sido lanzar Two Point Campus en todas las plataformas de PC y consola simultáneamente con la calidad y el nivel que nuestra comunidad espera de nosotros. Esto significa que necesitaremos un poco más de tiempo con Two Point Campus para asegurarnos de ofrecer el mejor juego posible que pueda disfrutarse por igual en todas las plataformas”, ha dicho Mark Webley, director de juego de Two Point Studios, agregando que “utilizaremos estos tres meses adicionales para optimizar Two Point Campus para todas las plataformas”.

Junto con el anuncio es que fue dado a conocer un nuevo video en donde los desarrolladores exploran los diferentes elementos del juego.

Two Point Campus saldrá el 9 de agosto para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Además estará disponible a través de Xbox Game Pass tanto en PC como en consola.