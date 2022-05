Uber anunció un producto para arrendar limusinas y el inicio de sus pruebas para entregas de delivery con robots en Estados Unidos

Como parte de su evento Go/Get 2022, la compañía Uber realizó una serie de anuncios para sus innovaciones en viajes y el delivery, incluyendo sus pruebas para realizar entregas de productos con vehículos autónomos en Estados Unidos.

En primer lugar, en lo que concierne a los viajes, la compañía lanzará un nuevo producto llamado Uber Travel que permitirá agendar vehículos para un nuevo viaje, ya sea que este se concrete por razones personales o de negocios. Para lo anterior, la plataforma solicitará unir una cuenta de Gmail para que el algoritmo pueda revisar la información sobre vuelos, hoteles e inclusive reservas en restaurantes.

Asimismo, Uber expandirá sus opciones para viajes grupales con un nuevo producto llamado Uber Charter, el cual permitirá realizar reservas de buses o limusinas para movilizar a más gente de lo habitual para concretar eventos como bodas o viajes laborales, entre otros. Esta nueva opción se lanzará a mediados de año en Estados Unidos. Adicionalmente, la compañía lanzará un producto de vouchers enfocados en otorgar vales que permitan cubrir el costo a los invitados de un evento.

Otro foco de los anuncios se relacionó con las nuevas opciones para los viajes confortables, incluyendo una expansión que incentivará los viajes en vehículos eléctricos - de compañías como Tesla, Polestar y Ford - en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego y Dubai.

En lo que respecta a los deliveries, Uber anunció que los usuarios que tengan un dispositivo Google Home podrán utilizar al asistente de voz para solicitar comida en Uber Eats. La opción primero estará disponible en inglés, aunque esperan que otros idiomas se sumen posteriormente.

A lo anterior se sumarán las alianzas con dos compañías de vehículos autónomos - Serve Robotics y Motional - para realizar pruebas en la ciudad de Los Ángeles para concretar el delivery con robots. Todo estará en una fase inicial de desarrollo, por lo que inicialmente realizarán pruebas para entregas de corta distancia.

Finalmente, Uber Eats también expandirá su servicio al interior de recintos deportivos, como el estadio de los New York Yankees, para que los consumidores puedan realizar ordenes de comida en las tiendas que están en el interior. Lo anterior les permitirá saltarse filas, retirar el pedido cuando esté listo y volver al asiento en el menor tiempo posible para no perderse detalles de los partidos. Además de varios estadios de Estados Unidos, como el de los Dogers o el Capitan One Arena, también se sumará el Roazhon Park en Francia, hogar del equipo de fútbol Stade Rennais. Pero quizás algún día llegará el momento para pedir un sanguche de potito en algún estadio chileno.

Vean el anuncio a continuación.