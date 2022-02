Ubisoft afirma por el momento se mantendrá independiente, pero que igualmente consideraría ofertas de compra

Sin duda estamos en una época donde grandes estudios de renombre han sido adquiridos por mega compañías. El mes pasado Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard, siguiendo su compra hace dos años de Bethesda. Semanas después, Sony reveló al mundo que había conseguido adueñarse de Bungie, el estudio detrás de Halo.

Ahora Ubisoft, la desarrolladora francesa conocida por Assassin’s Creed, no ve con malos ojos ser adquirida por una empresa más grande que ellos. Durante un anuncio de ganancias, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, declaró que la compañía no esta desesperada por un comprador, no obstante, tampoco se oponen rotundamente a la idea.

“Siempre tomamos nuestras decisiones en interés de nuestros stakeholders, que son nuestros empleados, jugadores y accionistas”, dijo Guillemot. “Ubisoft puede seguir siendo independiente. Tenemos el talento, la escala de la industria y una gran cartera de IP populares, como vieron en el comunicado de prensa. Nuestros IP son buscados por los principales actores mundiales en entretenimiento y tecnología. Además de eso, si hubiera una oferta para comprarnos, la junta directiva, por supuesto, la revisaría en interés de todas las partes interesadas”.

En esa misma instancia, el directivo respondió una pregunta de por qué Ubisoft no ha recibido ninguna oferta de compra, a lo que Guillemot respondió que “no especularemos sobre por qué la gente no ha hecho una oferta”. Frente a una hipotética reacción ante una solicitud de adquisición, el directivo mencionó que “no puede comentar más sobre eso”.

Durante el anuncio de ganancias, Guillemot y otros ejecutivos recalcaron la importancia de lo establecidas que han estado sus franquicias y cómo su estrategia comercial se ve respaldada por lanzamientos de juegos como Assassin’s Creed Valhalla y Rainbow Six Siege. De este modo, la posición de la compañía sería permanecer independiente.

“Estamos invirtiendo en nuevas tecnologías prometedoras y tenemos un acceso cada vez mayor a todos los lugares de distribución, plataformas, geografías y modelos comerciales que aprovechan la fortaleza de nuestras marcas”, agregó Guillemot en un comunicado posterior.