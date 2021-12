Ubisoft anuncia que en enero dará noticias del reboot de The Settlers

Desde Ubisoft han dado a conocer que en enero darán a conocer noticias del reboot que tendrá The Settlers, el cual fue anunciado en 2018.

La saga The Settlers, corresponde a una serie de títulos de estrategia, los cuales comenzaron en 1993, y han tenido diferentes entregas, hasta The Settlers 7: Paths to a Kingdom que se lanzó en 2010.

Posteriormente el juego tuvo un título cancelado en 2014 , y ya hace unos años desde Ubisoft dieron a conocer que llegaría una nueva entrega a modo de reboot, la cual contaría con Volker Wertich diseñador original de la saga.

El juego está siendo desarrollado por Ubisoft Dusseldorf, y según apunta la descripción de este en la página de Ubisoft, “Vive esta reinterpretación del legendario juego de estrategia en tiempo real y desarrollo con nuevas características y unos gráficos increíbles”.