Ubisoft desactivará los servicios online de Assassin’s Creed II y otra decena de juegos

Algunos juegos de Ubisoft ya no contarán con servicios online y características como el modo multijugador a partir de septiembre de este año. Durante esta semana la compañía anunció que deshabilitará el aspecto en línea de más de una decena de videojuegos de su catálogo que podrían ser considerados como títulos antiguos.

Ubisoft quiso justificar esta decisión argumentando que “cerrar los servicios online para algunos juegos más antiguos nos permite concentrar nuestros recursos en brindar excelentes experiencias para los jugadores que juegan títulos más nuevos o más populares”.

En la práctica esto implicará que los jugadores ya no podrán ingresar al modo multijugador, vincular cuentas o, en algunos casos acceder a los DLC, en juegos como Splinter Cell: Blacklist, Prince of Persia: The Forgotten Sands y algunos Assassin’s Creed.

A continuación puedes revisar los títulos que se verán afectados por esta medida de Ubisoft:

Anno 2070 (PC)

Assassin’s Creed II (PC, PS3)

Assassin’s Creed III (PC, PS3, Wii U, Xbox 360)

Assassin’s Creed Brotherhood (PC, PS3, Xbox 360)

Assassin’s Creed Liberation HD (PC, PS3, Xbox 360)

Assassin’s Creed Revelations (PC, PS3, Xbox 360)

Driver San Francisco (PC, PS3, Xbox 360)

F ar Cry 3 (PC, PS3, Xbox 360)

Ghost Recon Future Soldier (PC, PS3, Xbox 360)

Prince of Persia: The Forgotten Sands (PC, PS3, Xbox 360)

Rayman Legends (PC, PS3, Wii U, Xbox 360)

Silent Hunter 5 (PC)

Space Junkies (PC)

Splinter Cell: Blacklist (PC, PS3, Xbox 360)

ZombiU (Wii U)

Ubisoft desactivará los servicios online para los juegos mencionados anteriormente el próximo 1 de septiembre.