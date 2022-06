Uma Thurman se sumó al elenco de The Old Guard 2

The Old Guard 2 está comenzando a tomar forma. Si bien aún no hay una fecha de estreno para esta producción, esta semana Netflix anunció a los primeros integrantes del elenco de la cinta que será encabezada por Charlize Theron.

Así, aunque el streaming no entregó detalles sobre los personajes que interpretarán, se confirmó que Uma Thurman (Kill Bill) y Henry Golding (Crazy Rich Asians) serán parte de The Old Guard 2.

La primera película de The Old Guard se estrenó en 2020 como una adaptación del cómic del mismo nombre creado por Greg Rucka y Leandro Fernandez. Su secuela contará con un guión escrito por el propio Rucka y será dirigida por Victoria Mahoney (The Morning Show, You).

The Old Guard 2 aún no tiene una fecha de estreno.