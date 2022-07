Un artista acusó que Activision Blizzard plagió uno de sus diseños para una skin de Call of Duty: Warzone

Un par de días atrás Raven Software, la compañía que desarrolló Call of Duty: Warzone, compartió una publicación en su blog enfocada en las novedades y parches que llegarían al juego y también a Call of Duty: Vanguard. Pero aunque ese evidente que la empresa quería que lo más llamativo de ese anuncio fuera su colaboración con la franquicia Terminator, en última instancia lo que generó interés sobre esa actualización fue otra cosa.

Resulta que a raíz de la mencionada publicación de Raven Software un artista llamado Sail Lin acusó que esa división y en general Activision Blizzard robó uno de sus diseños para una skin de Call of Duty: Warzone.

Específicamente Lin apuntó a una skin que aparecía en un par de imágenes de la publicación original de Raven. Aquel cosmético denominado como “Loyal Samoyed” básicamente consistía en un perro antropomórfico con un uniforme y, según Lin, estaría basado en el diseño llamado “Samoyed Medical” que compartió en ArtStation en 2019.

El diseño de Sail Lin de 2019 y el reciente diseño de Call of Duty.

“Hola a todos, soy Saillin, soy el artista original del que se plagió la próxima skin de Call of Duty: Vanguard, Samoyed. Me acabo de enterar en el momento del anuncio que mi trabajo fue plagiado”, señaló el artista en una publicación de ArtStation. “Aunque también soy un jugador de Call of Duty, estoy muy decepcionado de ver mi trabajo siendo plagiado de esta manera por una gran compañía como Activision. Me puse en contacto con Activision para obtener una explicación y/o compensación, y espero que la situación se resuelva pronto. Como artista individual, no puedo hacer mucho, y tengo que hablar sobre esto para evitar que cosas como esta vuelvan a suceder en el futuro”.

Para sustentar sus acusaciones, Lin no solo compartió su diseño original e imágenes de la skin que se mostró para Call of Duty, sino que también se apoyó en un video de la filtración de la skin que pueden revisar más abajo

Hasta el momento Activision Blizzard no se ha pronunciado sobre esta denuncia, pero como destaca Polygon desde Raven removieron las imágenes de “Loyal Samoyed” desde el artículo original y ahora estas solo se pueden apreciar en la versión archivada de la página.