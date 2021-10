Un bot revisó 400 mil horas de películas de terror y escribió este notable corto que incluye desde sillas con motosierras hasta ballenas policías

Ballenas policías, una copia de Billy de Saw, sillas con motosierras y un botón que es constantemente apuñalado son parte de la trama de Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive.

Pero este no es un corto común y corriente ya que la producción compartida por Netflix no solo cuenta con una animación digna de principios de los 2000, sino que como señala el streaming sería el primer corto de terror escrito completamente por bots.

Así es, Netflix sostiene que la trama de Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive fue ideada por una inteligencia artificial después de ver un montón de películas de terror.

“Trabajamos con Keaton Patti para hacer que un robot viera más de 400.000 horas de películas de terror y luego escribiera su propia película de terror. Esto es lo que se le ocurrió”, anunció Netflix en la presentación de este particular corto.

Como pueden imaginar el resultado de Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive es bastante divertido para los fans del terror ya que además de incluir obvias referencias a distintas franquicias (pongan atención a la aparición de “un hombre llamado Jason”) y clichés, también incluye algunas extrañezas de la IA que dan pie a inesperados y divertidos momentos.

¿No lo creen? Bueno, prepárense para ver Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive aquí:

Obviamente este no es un material digno de un premio y tampoco les provocará pesadillas, pero como ejercicio sobre el género del terror no deja de ser notable.