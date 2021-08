Un clip para el especial de Disney Plus muestra un poco más de Mark Hamill en el rodaje de The Mandalorian

Disney Plus todavía no fija una fecha para el regreso de The Mandalorian, sin embargo, en un par de semanas más los fanáticos tendrán otra oportunidad para volver a sumergirse en el mundo de la serie por la cortesía de un nuevo especial que se enfocará en nada más ni nada menos que el final de la segunda temporada.

Como recordarán el ciclo más reciente de The Mandalorian concluyó con la aparición triunfal de Luke Skywalker para rescatar al Mando, Grogu y compañía.

Por supuesto, como The Mandalorian está ambientada después de los eventos de Return of The Jedi, esta era una versión joven de Luke. No obstante, gracias a los efectos digitales, Mark Hamill pudo volver a interpretar al personaje y la emoción de ver al actor como el icónico héroe es precisamente lo que destaca un nuevo clip de Disney Gallery: The Mandalorian.

En este adelanto del especial Dave Filoni, el director y guionista que ha estado involucrado en The Mandalorian y otras producciones de Star Wars como The Clone Wars, destaca la emoción que él y otros integrantes del equipo sintieron al ver el regreso de Hamill como Luke. Todo mientras aparecen algunas nuevas imágenes del actor durante el rodaje.

Previamente el propio Hamill señaló que no esperaba volver a interpretar a Luke después de lo que fue su participación en las secuelas de Star Wars, por lo que todo apunta a que las emociones en Disney Gallery: The Mandalorian no vendrán solo de los creadores del programa.

Disney Gallery: The Mandalorian se estrenará el 25 de agosto mediante Disney Plus.