Un conductor con hálito alcohólico creyó que podía pasar el cordón sanitario de Santiago pagando una multa

En la antesala de la cuarentena que se concretará por los próximos siete días en el Gran Santiago, se han reportado grandes atochamientos en las carreteras. En ese contexto, múltiples son los comentarios en redes sociales que condenan el actuar de las personas que están saliendo desde la capital, sin tener la necesidad de hacerlo.

Ejemplo de ello es el siguiente video, capturado por el noticiero Teletrece en el sector de la barrera sanitaria ubicada en la ruta 68.

El material, que ya se viraliza a través de redes sociales, presenta el intercambio que se gestó entre un conductor, que quería seguir su camino para salir de la Región Metropolitana, y el personal de salud que resguarda el cordón.

“Ok. Ya. Pago la multa. Ok. 100 lucas. La pago, listo. O sea, sácame la multa. Si tú me sacas la multa, yo puedo pasar. ¿Eso es?”, preguntó el conductor. Además, argumentó inicialmente llevar una donación para una Iglesi.

El personal sanitario respondió con un simple “No”. pues el dinero en este caso no era la llave que le permitiría seguir su camino.

De hecho, debido a que se detectó que había consumido alcohol, la persona posteriormente fue detenida y tuvo que reconocer que tuvo una pelea familiar e intentaba llegar a su segunda vivienda.

Recuerden que el cordón sanitario resguarda que solo ingresen a la Región de Valparaíso las personas que viven allí, las personas que viven ahí o viajan por razones de salud.

Vean el video a continuación.