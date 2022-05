Un conversación con los creadores de Bob’s Burgers: La Película

Una rotura de una tubería de agua crea un gigantesco agujero frente a la entrada de Bob’s Burger, cerrando el paso a los clientes justo en una instancia de riesgo para la existencia del pequeño restaurant. Y es que, lamentablemente, las deudas de la familia Belcher no pueden ser solucionadas con el regalo de una jugosa hamburguesa al encargado del banco .

De ahí que mientras Bob y Linda intentan salvar a su negocio, la debacle del agujero también da pie a que sus hijos intenten resolver un misterio que salió a la luz: los restos óseos de alguien que habría sido asesinado. Obviamente, todo terminará relacionándose mientras cada uno de los Belcher enfrenta sus propios dilemas.

Esa es la base de Bob’s Burgers: La Película, la nueva producción animada que llegará a los cines este 26 de mayo y que busca extender a la pantalla grande el alcance de la popular serie de televisión presentada por el canal Fox. La misma serie que, desde su creación en el año 2011, ha ganado los premios Emmy y Annie como mejor programa animado.

De ahí que las expectativas no son menores para esta película, la cual fue anunciada durante el año 2017 y debió enfrentar múltiples desafíos, tal y como lo plantean los responsables de la película: Loren Bouchard, creador de Bob Burgers, quien co-dirigió la película junto a Bernard Derriman y la co-escribió junto a Nora Smith.

¿Qué es lo que significa Bob’s Burgers para ustedes?

Loren Bouchard: Oh, comenzamos de inmediato...

¡Es una pregunta fácil!, jajaja

Loren Bouchard: jajaja. Es fácil, Bob’s Burger significa un montón y, si puedo hablar por nosotros tres y todos los que trabajan en la serie, Bob’s Burger significa mucho. Pero creo que una de las cosas que significa para nosotros es la celebración de la gente y los lugares que no siempre son celebrados.

Creo que hay algo importante acerca del restaurante y la familia. Que cada uno de esos niños y esos padres estén haciendo algo por el otro y también el restaurante está haciendo algo por su comunidad y, sin embargo, en cualquier momento, eso no es del todo claro. Ninguno de ellos se puede agarrar firmemente y estar seguros de ello. Inclusive en nuestro mundo real tú no siempre sabes el valor que estos lugares tienen.

Pero siempre tratamos de celebrar ese aspecto, inclusive si sabemos que este tipo de restaurantes quiebran.... y eso está bien también, no es grandioso, pero es algo que sucede. Así que tenemos a estas familias que toman una oportunidad como esa y debemos ver cómo dan la buena pelea cuando están en ello, cómo enfrentan la derrota cuando enfrentan la derrota y cómo podemos aprender un poco de ello... y pasar un buen rato.

¿Y cuál fue el mayor desafío a la hora de hacer esta película?

Nora Smith: Uno de los mayores desafíos fue que todavía estamos haciendo la serie a tiempo completo, que debíamos hacer una película junto a ella...

Loren Bouchard: La pandemia...

Nora Smith: Y después está la pandemia. así que tuvimos que balancear todo eso y que nadie sufriese, solo hacer que todo fuese lo mejor que pudiese ser y, también, que pudiésemos ver a nuestras familias en algún momento y pudiésemos dormir. Fue un gran desafío, quisimos asegurarnos... realmente apreciamos a nuestros fans, pensamos en ellos mucho, y queremos complacerlos, como los niños pequeños que quieren complacer a sus papis y sus mamis, pero nos quisimos asegurar que estuviesen contentos.

Pero también queríamos que se sintiese como algo que todos pudiesen ver, que gente que no ha visto la serie pudiese verla y tener una experiencia, sin siquiera conocer un solo episodio. Así que balanceamos eso, nos aseguramos que... oh, sigo hablando [Risas] Pero nos aseguramos que no se sintiese como una serie de televisión. Nos empujamos en toda dirección, hasta el límite en lo que ves, escuchas y que todo se sintiese grande, como una película, y como una razón para ir al cine.

Bernard Derriman: Visualmente, para todos nosotros que trabajamos en la serie y tenemos que hacerla tan rápido, ya que debemos hacer tantos episodios en un año, siempre hemos querido tener más tiempo para hacer mejor animación o fondos gigantescos. Así que de una forma esa parte fue fácil, porque en la película tuvimos más tiempo. Pero también creo que estos muchachos lograron hacer un trabajo increíble en su trabajo, porque para mi era un desafío gigantesco: escribir una película, que es grande en historia, aventura y misterio, pero que también tuviese seis personajes con un arco. Y ellos lograron manejarlo de forma radiante. Tener seis historias dentro de una gran historia, creo que es un gran logro.

Y Loren, ¿cómo fue trabajar en la película considerando que habrá gente que va a ver Bob’s Burgers por primera vez en el cine?

Loren Bouchard: Para mi fue un gran placer, realmente divertido, me encanta el desafío, amamos las películas y en particular sentí que necesitaba probar visualmente. Esa no es mi fortaleza, no es desde dónde yo comencé. Siempre me he acercado a este negocio como si estuviese haciendo un show de radio, con las voces, y amo a las voces humanas, me encanta editar diálogos y escribirlos, amo todo eso, pero hacer una película implica usar cada truco que tienes y cada pulgada de espacio para mover a tus personajes de formas que sería emocionantes de ver.

Así que fue divertido para mi cuando estaba en el teclado, pero especialmente cuando estuve alejado de este para tratar de pensar como una animador. Yo soy uno, porque trabajo en una serie, pero no vengo de ese lado, así que tuve que intentar contribuir como mejor pudiese y realmente me gusto eso. Me cambió y espero seguir haciéndolo en la serie de televisión y en general. Es una gran cosa para descubrir ya cuando estás más viejo.

Nora, un tema importante de esta película tiene relación con el gorro de Louise [alguien comienza a decirle que es una pequeña bebé por usarlo] ¿Cómo fue el trabajo en el crecimiento del personaje? Para mi eso está en el corazón de la película.

Nora Smith: Bueno, como esto es una película y eso es un evento tan grande, pensamos que cada personaje debía enfrentar algo que creyesen que fuese algo esencial para definirlos como lo que son. Enfrentarlos y ver cómo se sienten sobre ello. Para Louise era el gorro y ella es tan confiada y es tan cool que nos encantó meternos debajo de las capas y ver qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque también es una niña pequeña de 9 años que lidia con otros niños en el colegio y algunas veces esos niños no son tan amables. Así que quisimos ver cómo lo tomaba, ver que ella no es solo de dos dimen... quiero decir, ella es de dos dimensiones, pero que no es: “oh yo soy esta chica confiada y eso es todo”. Quisimos explorarlo y profundizarlo de una forma que fuese divertida.

¿Y el aspecto de misterio de la película? Porque comienza con un asesinato. ¿Cuál fue la influencia de ese aspecto?

Loren Bouchard: Nos encantan las historias de crimen, amamos los misterios, y en la serie de televisión hemos pedido prestado cosas de esos géneros, pero nunca fuimos tan lejos como un asesinato y probablemente nunca lo hagamos. Pero aunque eso se sentía como algo muy grande para la televisión, se sentía justamente correcto para una película. Necesitábamos a la sombra de la muerte. Para sostener a esta película desde el comienzo y que se sintiese más elevada, un poco más intensa y un poco diferente. Todos los personajes son los mismo, reaccionan como lo harían si estuviesen en la serie de televisión, pero introducimos al espectro de la muerte porque sabíamos que afectaría todo después de ese punto.

Y mi última pregunta es, ¿Por cuánto tiempo esperan seguir haciendo Bob’s Burger?

Nora Smith: ¡Hasta el final de los tiempos! Por tanto cómo nos dejen y por tanto tiempo como nosotros sintamos que podamos hacerlo lo mejor que pueda ser.

Bob’s Burger: La Película llegará a los cines este 26 de mayo.