Un episodio de What If...? fue descartado porque coincidía con parte de la trama de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Pese a que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es una película que lleva un largo tiempo en desarrollo, aún no existen muchos detalles sobre su trama y la historia que pondrá para Star-Lord y compañía. Pero mientras los fanáticos tendrán que seguir esperando para averiguar que sucederá en la próxima cinta de los héroes espaciales, el equipo creativo de una de las nuevas series de Marvel Studios ya estaría al tanto de su premisa.

Resulta que en una de las entrevistas para promocionar a What If...? la guionista de esta nueva serie animada, A.C. Bradley, reveló que durante la producción debieron desechar la idea para un episodio porque coincidía con parte de la trama de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

En el marco de una entrevista con el portal Kakucho Purei, Bradley fue consultada respecto a qué ideas no se pudieron concretar en la primera temporada de la serie y contó que ideó un capítulo muy similar a la próxima película de los Guardianes.

“Propuse un episodio completo. Me tomó un par de días descifrarlo. Estaba muy emocionada por eso. Fui (al director) Bryan (Andrews) y le dije: ‘Aquí vamos, esto es lo que pasa, ¿crees que Kevin Feige lo aprobaría? ‘ Y dijo: ‘Oh, sí, a Kevin le encantaría, esa es la mitad de la trama de Guardianes de la Galaxia Vol. 3′″, señaló Bradley

Obviamente la guionista no entregó detalles respecto a qué contemplaba ese capítulo. No obstante, en una entrevista paralela con IGN a Bradley le preguntaron por The Watchers y respondió: “Me mantendré alejado de esa pregunta. (...) Brad Winderbaum recorrió todo mi arduo trabajo solo para descubrir que accidentalmente propuse la mitad de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Así que me mantuve alejada del Sr. James Gunn y su brillantez y su trabajo, y me fui a casa después de ese día y abrí una cerveza y dije: ‘bueno, será una película increíble, pero ahora tengo que volver a la mesa de dibujo‘”.

What If...? es un proyecto que lleva varios años en desarrollo, por lo que en otras entrevistas Bradley también reveló que antes de que se concretaran los anuncios al respecto propuso capítulos con Jane Foster como Thor, el viejo Steve Rogers y Profesor Hulk.

Mientras What If...? llegará este 11 de agosto a Disney Plus, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 recién debutará en 2023.