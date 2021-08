Un inicio con Kaneda y varias referencias a Nintendo: Estos son algunos de los planes quedaron fuera de la inauguración de Tokio 2020

Si quieren lamentarse por otra cosa que se estropeó debido a la pandemia, prepárense para conocer algunos de los detalles que pudo contemplar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pese a que la cita deportiva concluyó el domingo pasado e igual consiguió cautivar algunos fanáticos con referencias a videojuegos, actualmente siguen surgiendo detalles de lo que pudo ser un notable momento para los fanáticos de las producciones japonesas.

Después de todo desde medios como Shūkan Bunshun y Japan Times han confirmado que los planes originales para el inicio de Tokio 2020 contemplaban desde las esperables referencias a Mario hasta guiños a franquicias como Pac-Man.

Concretamente, de acuerdo a los reportes que han aparecido desde el inicio de la versión más reciente de los Juegos Olímpicos, los planes originales para la ceremonia de inauguración de Tokio 2020 arrancaban con nada más ni nada menos que un momento inspirado en Akira donde Shotaru Kaneda irrumpiría en el estadio en su clásica moto.

Todo mientras que después de una rutina de baile donde aparecerían personas caracterizadas como operadores de distintas estaciones de trenes, Mario se apoderaría del escenario.

De acuerdo a los bocetos, el icónico personaje de Nintendo se presentaría haciendo eco del cierre de los Juegos Olímpicos de Río 2020 y después emergería desde una tubería en Japón en toda su gloria de 8 bits para interactuar con personajes como Hello Kity, Sonic y Pikachu.

Y las referencias a Nintendo no habrían acabado allí porque reportes anteriores sostienen que el tema principal de The Legend of Zelda, el opening de Pokémon y temas de Super Mario Bros también se habrían escuchado durante la ceremonia.

Además, como si aquello no fuera suficiente, también se habrían proyectado imágenes alusivas a Space Invaders y Pac-Man.

Pero los problemas de la organización se sumaron a la pandemia, provocando que compañías como Nintendo se restaran de la ceremonia y el resultado final quedara con una escala mucho menor.