Un nuevo avance de The Book of Boba Fett tantea qué pasó con el cazarrecompensas tras su caída en el Pozo de Sarlacc

Cuando solo falta un mes para el estreno de la serie, Disney Plus dio a conocer un nuevo adelanto de The Book of Boba Fett.

Este tráiler no incluye muchas escenas nuevas, sin embargo, es bastante llamativo ya que tantea las inminentes explicaciones que la serie tendría que dar para el regreso de Boba Fett.

Después de todo, antes de que el personaje regresara en The Mandalorian, la última aparición cronológica de Boba Fett en el actual canon de Star Wars era en en Return of the Jedi, donde el cazarrecompensas cayó en el infame Pozo de Sarlacc.

En ese sentido, este nuevo avance de The Book of Boba Fett muestra al personaje principal en lo que parece ser un tanque de bacta mientras su narración dice: “Soy Boba Fett dejado por muerto en las arenas de Tatooine”.

Tengan en cuenta que pese a que en el Universo Expandido existía todo un relato al respecto, hasta ahora el nuevo canon no ha explicado cómo sobrevivió Boba Fett al Pozo de Sarlacc y por ende es posible que esta nueva serie ahonde en ese aspecto.

The Book of Boba Fett fue desarrollada por por Dave Filoni, Jon Favreau y Robert Rodriguez. Y, sin más preámbulos, puedes ver su nuevo avance aquí:

En paralelo a esta adelanto, Disney Plus también dio a conocer nuevos pósters de la serie enfocados en Boba Fett y Fennec Shand.

The Book of Boba Fett tendrá siete episodios y se estrenará el 29 de diciembre en Disney Plus.