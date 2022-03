Un nuevo clip de Sonic the Hedgehog 2 muestra un mejor vistazo a Knuckles en acción

Quedan pocos días para el estreno de Sonic the Hedgehog 2 y Paramount ya ha revelado material promocional como la canción Stars In The Sky del rapero Kid Cudi y ahora es el turno de un nuevo video que muestra de mejor manera a Knuckles. Ese personaje, por las maquinaciones del Dr. Robotnik se enfrentará a Sonic para encontrar la esmeralda que puede destruir civilizaciones enteras.

Uno de los aspectos más destacados de la película será la rivalidad entre Sonic y Knuckles, puesto se que debe poner al erizo rojo como un favorito de los fanáticos ya que Paramount confirmó una serie derivada del personaje. Además, Sonic the Hedgehog 2 tiene que elevar las expectativas considerando que una tercera parte también está confirmada.

Sonic the Hedgehog 2 está dirigida por Jeff Fowler, quien también dirigió la entrega anterior. En el reparto están en Ben Schwartz como Sonic, Idris Elba como Knuckles y Colleen O’Shaughnessey en la voz de Tails. Además estarán presentes James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Lee Majdoub y Jim Carrey regresando como el Doctor Robotnik.

Mira el video a continuación:

Sonic the Hedgehog 2 se estrenará el 7 de abril y la crítica especializada ya ha dicho su veredicto sobre la película,