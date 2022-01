Un nuevo juego de Guitar Hero fue discutido en el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard

En una entrevista con el medio Venturbeat el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, contó que un nuevo videojuego de Guitar Hero se discutió luego de la adquisición de Microsoft.

“Phil (Spencer) y yo comenzamos a pensar en cosas para el futuro. [...] He querido hacer un nuevo Guitar Hero por un tiempo, pero no quiero agregar equipos para la fabricación y la cadena de suministro y control de calidad para la fabricación. Y la escasez de chips es enorme”, afirmó Kotick en la entrevista.

El CEO de Activision Blizzard continuó diciendo: “Realmente no teníamos la capacidad de hacer eso. Tuve una visión genial de lo que sería el próximo Guitar Hero y me di cuenta de que no tenemos los recursos para hacerlo”. Hablando de una posible continuación de Skylanders, que él y Spencer también discutieron, Kotick explicó que esa serie sufría “el mismo tipo de cosas que nosotros no podemos hacer pero Microsoft sí”.

Si bien esto no confirma un nuevo juego de Guitar Hero, significa que Activison no tiene planes de abandonar la saga musical de videojuegos. El último juego de la franquicia fue Guitar Hero Live desarrollado por FreeStyleGames en 2015, el cual introdujo elementos como una guitarra de seis botones y videos de movimiento simulando un concierto desde la perspectiva del guitarrista.

Por su parte, Activision Blizzard fue adquirido por casi 70 mi millones de dólares el 18 de enero de este año por parte de Microsoft. De esta forma, la empresa creada por Bill Gates se transforma en dueño de marcas como Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob y Treyarch.