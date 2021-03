Un nuevo juego de Life is Strange se revelará en el próximo evento online de Square Enix

Según informan desde Polygon, Square Enix anunció una nueva transmisión online en la que harán anuncios sobre sus juegos, entre ellos una nueva entrega de Life is Strange.

El evento, llamado Square Enix Presents, se llevará a cabo el jueves 18 de marzo en los canales de YouTube y Twitch de la compañía.

Sobre el nuevo juego que será revelado en el evento, hasta ahora solo se sabe que mostrará a un nuevo protagonista con un nuevo poder.

La serie de aventuras gráficas comenzó en 2015 y se caracteriza por sus historias lanzadas de forma episódica. El mas reciente juego de la saga, Life is Strange 2, publicó su último episodio en diciembre de 2019

Además del anuncio de Life is Strange, la presentación abordará otros juegos como Outriders, Balan Wonderworld, Marvel’s Avengers, Just Cause Mobile, y otros juegos no especificados del estudio Taito.