Un nuevo póster confirma que este martes llegará el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home

Si todavía tenían dudas al respecto, es hora de que dejen de cuestionarse y comiencen a planificar su día porque Sony confirmó que este martes 16 de noviembre dará a conocer el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home.

Después de que durante el fin de semana pasado se anunciara un evento para presentar el adelanto en Estados Unidos, este lunes la compañía lanzó un nuevo póster para la próxima película de Spidey.

Este afiche tiene un estilo similar al primer póster y está enmarcado por los tentáculos de Doc Ock mientras tantea a villanos como Electro y muestra en un tamaño bastante reducido al Duende Verde. Todo mientras al centro de la acción están Spider-Man (con el traje Iron Spider) y Doctor Strange.

De la mano de este póster, Sony además recalcó que el nuevo adelanto de la película debutará este martes.

Spider-Man: No Way Home volverá a mostrar a Tom Holland como Peter Parker y particularmente retomará la historia del trepamuros tras la revelación de su identidad secreta en la escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home. En ese sentido, según estableció el primer avance de la película, Peter recurriría a Doctor Strange para que su identidad vuelva a ser un secreto, sin embargo, el hechizo necesario no saldrá bien y desatará al Multiverso.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 17 de diciembre en Estados Unidos y su nuevo tráiler llegará este martes 16 de noviembre.