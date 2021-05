Un nuevo video promocional explica la “historia verdadera” detrás de El Conjuro 3

Como todas las películas de esta franquicia, El Conjuro 3 tomará como base a una investigación de Ed y Lorraine Warren para intentar aterrorizar a sus espectadores con demonios, espíritus y otros seres paranormales que supuestamente fueron documentados en la vida real.

En ese sentido, aunque la carrera de los Warren no ha estado libre de cuestionamientos, Warner Bros quiso seguir preparando el estreno de El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo con un nuevo video promocional que precisamente ahonda en la “historia verdadera” que inspiró a la película.

Tal y como anticipa su nombre, El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo girará en torno al caso de Arne Johnson, un sujeto que la década de 1980 trató de defenderse de los cargos de asesinato que se le imputaban diciendo que había sido poseído por un demonio.

Así, el video lanzado por Warner Bros cuenta con la participación Debbie Johnson, la esposa de Arne, quien comparte su experiencia mientras aparecen distintas imágenes de la película que desafían a los espectadores a creer en este caso.

Por lo que, si quieren conocer más de esta historia, pueden ver el video a continuación:

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo fue dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona ) y se estrenará el 4 de junio mediante HBO Max y los cines disponibles en Estados Unidos.