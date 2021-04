Un póster anuncia que el nuevo tráiler de Army of the Dead llegará el próximo martes

Cada vez queda menos para que Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder, concrete su estreno, por lo que durante esta semana el director no solo reveló un nuevo afiche sino que también fijó una fecha para el lanzamiento del próximo adelanto de esta apuesta de zombies.

Después de una dinámica que se realizó a través de Twitch, Snyder utilizó su cuenta de Twitter para revelar a un nuevo póster de Army of the Dead y junto a ese afiche anunció que Netflix lanzará un nuevo tráiler de la película este martes 13 de abril.

Army of the Dead girará en torno a un grupo de mercenarios que tratarán de realizar un millonario robo en Las Vegas en medio de un brote zombie. El elenco de la película será encabezado por Dave Bautista y tanto Snyder como Netflix planean que este sea el inicio de una nueva franquicia.

Mientras el nuevo tráiler llegará el martes, Army of the Dead estará disponible desde el 21 de mayo en Netflix.