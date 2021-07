Un primer acercamiento a New World, lo nuevo de Amazon Games

En agosto próximo se lanzará New World un MMO de mundo abierto, en donde los jugadores tendrán que explorar una misteriosa isla conocida como Aeternum. Aún faltando unos meses para su llegada es que el juego, que está siendo desarrollado por Amazon Games Studios, contará con una beta cerrada la cual comenzará a partir de este 20 de julio.

Existen tres formas de acceder a esta beta, inscribiéndose en la página del juego, reservando en el juego en Amazon o reservándolo en Steam. En este contexto es que tuvimos la oportunidad de probar el juego por unas horas y ver como es el mundo de Aeternum y la jugabilidad que presenta.

Hay que mencionar que el juego desde sus inicios es bastante amigable con unos controles simples y un tutorial que explica de buena forma las opciones que tenemos a lo largo del juego. En este sentido, hay que mencionar que la jugabilidad dista un poco de los MMORPG tradicionales, donde se suele tener una enorme barra con un sin fin de habilidades, acá el combate está más centrado en tus habilidades como jugador, donde junto con tus ataques básicos tendrás un par de habilidades dependiendo del arma que tengas equipada.

Es así como el combate se basa en un sistema de ataque y defensa, con un botón para atacar, otro para bloquear, y otros para las diferentes habilidades, así como ítems que tengamos equipados. Las habilidades se van desbloqueando a medida que se va ganando experiencia con el arma, por lo que mientras más uses un tipo de arma esta más irá subiendo de nivel.

En este punto, algo que llama la atención es que este juego no cuenta con un sistema de clases para los personajes, por lo que podrás pasar de un arma a otra de un segundo a otro, y con lo cual podrás ir probando los diferentes equipos a medidas que vas avanzando por el juego sin tener mayores problemas.

Junto con esto, al ir subiendo de nivel el personaje, es que tendrás la posibilidad de dar puntos a diferentes características, que aumentarán tus estadísticas, y que permitirán personalizar a tu personaje de cara a como lo quieras utilizar, ya sea tanque, DPS, etc.

La historia tras New World, nos lleva a la isla Aeternum, tras un naufragio, es en este lugar donde tendremos que comenzar a progresar para sobrevivir, a la vez que vamos descubriendo sus diferentes misterios. Como es de esperar, este cuenta con una serie de misiones centrales para desarrollar la trama, así como misiones secundarias, PvE y PvP, por lo que la construcción de tu personaje dependerá mucho en cómo quieras jugarlo.

Uno de los elementos centrales del juego será el sistema PvP, donde los jugadores podrán enfrentarse a otros para ir obteniendo más terreno, y de esta forma ganar una serie de beneficios para sus facciones.

Junto con esto, New World, presenta una serie de características bastante llamativas, como la posibilidad de recolectar recursos como madera, piedra, carne y plumas, entre otros, para crear diferentes tipos de elementos, desde armas, a flechas, a raciones de comida. Todo esto le da un toque de rol mucho más atractivo, sobre todo si se tiene en cuenta que el ‘crafteo’ es mucho más simple y didáctico que en otros juegos del mismo estilo.

Otro de los aspectos que posee New World, es la posibilidad de instalar un campamento en determinados lugares del mapa, lo que hará que puedas renacer de este punto en caso de perder la vida, crear objetos o descansar para recuperar salud. Este campamento aunque no se puede instalar en todos los lugares del mundo, sirve para crear puntos de control cerca de las misiones que estés realizando, y luego no tener que recorrer todo el camino de nuevo.

En cuanto a los gráficos de New World, este cuenta con una atractiva estética, con llamativos pueblos, enemigos, y armas, las cuales en ocasiones son casi del tamaño de nuestro personaje. En cuanto a los escenarios estos lucen bastante bien en los que pudimos observar, ya sean los bosques o las montañas, estos sin duda son un agrado de recorrer. A la vez, los pueblos lucen muy bien estéticamente, y en ellos los jugadores podrán comprar sus propias casas y decorarlas a su manera, para esto el juego tiene implementado un sistema donde los jugadores podrán adquirir hasta tres casas en diferentes puntos del mundo de New World.

En conclusión, en un primer acercamiento New World es un juego que promete bastante, pero dado que sólo lo pudimos probar durante unas horas, habrá que esperar para ver si logra convencer a los jugadores en un género que es dominado por grandes títulos como World of Warcraft y Final Fantasy XIV.

New World va a estar disponible a nivel mundial para PC el 31 de agosto, y su beta cerrada empieza el 20 de julio.