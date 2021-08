Un productor de Justice League admitió que fue mala idea remover digitalmente al bigote de Henry Cavill en la versión cinematográfica

¿Cuál es el punto que más recuerdan de la versión cinematográfica de Justice League? Si su memoria sobre aquella película es escasa, probablemente su respuesta tendrá que ver con algunas de las controversias y memes que se generaron después del estreno de la cinta en 2017. En ese sentido, no es descabellado asumir que muchas personas saben de que estamos hablando cuando nos referimos al bigote de Herny Cavill.

Como recordarán, después del estreno de Justice League en 2017, ese aspecto de la caracterización del actor detrás de Superman se convirtió en uno de los elementos más comentados de la película debido a que los efectos visuales que se utilizaron para eliminar el bigote de Cavill no resultaron muy convincentes.

Naturalmente esa situación inspiró un montón de memes y al parecer es algo que hasta el día de hoy se lamenta el interior de Warner Bros. Después de todo, en una extensa entrevista sobre su trabajo en las películas de DC, uno de los productores de Justice League reconoció que remover digitalmente al bigote de Herny Cavill no fue una buena idea.

Si bien Cavill no tenía su bigote durante el rodaje principal de Justice League, cuando Warner Bros decidió concretar las re-filmaciones, el actor estaba trabajando en Mission: Impossible – Fallout y desde esa producción no autorizaron que se afeitara, complicando aún más al difícil proceso que pretendía cambiar gran parte de la cinta de superhéroes.

“Estábamos lidiando con escenas muy complicadas. Eran muy complicadas en términos de su estructura y los problemas adicionales de filmación y, por supuesto, también teníamos el hecho de que esperábamos que Henry se afeitara la barba”, dijo el productor Charles Roven. “Estábamos muy preocupados de que no pudiéramos lograr eso de una manera que no fuera visible. Y de hecho, teníamos razón al estar preocupados por eso. Abrir una película con tu Superman y hacer que su rostro se vea divertido, no diría que fue una de las grandes decisiones que se tomaron”.

La escena con la que comenzó la versión cinematográfica de Justice League- aquella donde Superman habla con unos niños sobre su símbolo- fue añadida como parte de las re-filmaciones comandadas por Joss Whedon, por lo que se podría argumentar que ese inicio era prescindible. No obstante, en la misma entrevista Roven detalló que el estudio estaba determinado a cambiar cosas en la cinta centrada en el equipo de superhéroes de DC.

De hecho, el productor no solo reconoció que la salida de Zack Snyder fue una complicación para la película, sino que también admitió que el estudio quería concretar importantes cambios en el rodaje adicional.

“No solo estábamos enfrentando (la salida de Snyder) y cómo la fotografía adicional iba a re-concebir el tono de la película y parte del arco de la historia de la película. También estábamos lidiando con el hecho de que Gal (Gadot) también acababa de terminar una cirugía de espalda porque acababa de lastimarse la espalda en Wonder Woman y en algunas de las filmaciones principales de Justice League”, dijo Roven. “Ella acababa de terminar su cirugía de espalda y no podía viajar. Queríamos filmar la mayor parte del rodaje adicional en el Reino Unido, pero no pudimos hacerlo todo porque necesitábamos a Gal para ello”.

En ese sentido, Roven concluyó planteando que los cambios a la película (incluida la decisión de remover digitalmente al bigote de Cavill) se tomaron con la idea de proteger los intereses de los otros involucrados en el estreno de Justice League.

“Fue una decisión que se tomó para proteger una fecha de lanzamiento, todos los socios promocionales que estaban vinculados a esa fecha de lanzamiento, todos los cines que habían reservado cosas alrededor de esa fecha de lanzamiento. El hecho de que Imax estuviera vinculado a eso, que era Navidad, significaría muchos ingresos para Warner Bros en ese momento en particular. No tenían un gran éxito de taquilla navideño para reemplazar (a Justice League). Era una de esa situaciones como la que tenemos en este momento. De alguna manera tienes que lidiar con:’¿Qué es lo mejor de una situación terrible sin importar la decisión que tomes?”, señaló Roven.

Por supuesto, esa apuesta no concluyó de la mejor manera y mientras la versión de Justice League de 2017 sigue siendo criticada y ridiculizada por elementos como el bigote de Cavill, durante este año Warner Bros lanzó a la edición de Justice League de Zack Snyder. Pero el estudio no pretendería continuar con esa saga ni tampoco tendría otros planes en el futuro cercano para el grupo de superhéroes.