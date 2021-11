Un rumor apunta a que Electronic Arts traerá de regreso una querida saga

Un reciente rumor apunta a que Electronic Arts estaría próximo a traer de regreso a una de sus sagas más recordadas y queridas, aunque por el momento se desconoce de cual se puede tratar.

La información proviene del conocido insider, Tom Henderson, quien publicó a través de Twitter, que mañana se conocería más información y que “EA está trabajando para traer de vuelta una saga que los fans adoraban en su tiempo”.

Por el momento se desconocen más detalles, y EA cuenta con un amplio catálogo de sagas que son recordadas con cariño, por lo que por el momento sólo queda esperar a mañana para conocer más detalles.

Entre las sagas que tiene EA, se encuentran Need for Speed, Medal of Honor, Mirror’s Edge, y Command & Conquer, entre otras, y por el momento se desconoce si esta saga que traerán de regreso será en el formado de remake/remaster o con una nueva entrega.