Un rumor apunta a una posible remasterización de Sonic Colors para ese año

El título Sonic Colors, originalmente lanzado para Wii y Nintendo DS en 2010, podría tener una nueva versión remasterizada en camino de acuerdo a nuevas filtraciones.

Por un lado, desde Gematsu apuntan que el estudio de doblaje alemán iksample mencionó “Sonic Colors Remaster” dentro de su portafolio de trabajos realizados en una publicación de diciembre de 2020. Junto con esto, en Nintendo Everything posteriormente avistaron en el sitio francés Sogamely un anuncio para “Sonic Colors Ultimate” para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch con un precio de €34.99, aunque la publicación actualmente ya no existe.

El juego podría coincidir con la celebración del 30° aniversario de Sonic durante este año, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente. Por lo mismo, tampoco se sabe que características tendría la supuesta remasterización en vista de que las dos versiones que existen de Sonic Colors son juegos distintos diseñados específicamente para sus respectivas consolas.