Un rumor dice que la próxima película de Spider-Man podría recuperar a más personajes de las sagas anteriores

El jueves pasado los fanáticos de Spider-Man se sorprendieron al enterarse que Jamie Foxx estaba negociando para volver a interpretar a Electro en la próxima película del arácnido que será protagonizada por Tom Holland y se enmarcará dentro del universo de Marvel Studios.

Después de todo, pese a que por ahora se desconoce cómo será esta versión de Electro interpretada por Foxx, el principal antecedente sobre la mesa es que el actor ya interpretó a ese villano durante The Amazing Spider-Man 2, la película de 2014 dirigida por Marc Webb y que cerró la etapa de Andrew Garfield como Spidey.

En ese sentido, aunque hasta el momento no existen datos oficiales al respecto, un nuevo rumor impulsado por el filtrador Daniel Richtman llegó para plantear que el Electro de Foxx no sería el último personaje de las películas previas de Spider-Man en dar un salto al MCU.

Según recoge el portal Blog de Superhéroes, Richtman señaló a través de su cuenta de Patreon que en la secuela de Spider-Man: Far From Home “van a aparecer otros personajes de otras franquicias de Spider-Man”.

Por supuesto, el primer personaje de las cintas pasadas que fue recuperado por la saga de Spidey ligada al MCU fue el J. Jonah Jameson de J.K Simmons, quien apareció al final de Spider-Man: Far From Home. No obstante, el reporte no ahonda en qué otros personajes podrían entrar en juego en la nueva cinta y solo señala que los planes cambiaron porque supuestamente Marvel Studios y Sony originalmente planeaban presentar solo a Kraven y Scorpion como villanos de las próximas aventuras de Peter Parker.

En ese sentido, aunque este reporte no entrega más detalles concretos, el rumor dice que esta película se situaría “en un momento del Multiverso del UCM tras WandaVision".

Pero mientras nada de esto está confirmado y todo permanece en el terreno de los rumores solo queda esperar a los datos que se revelarán de aquí al estreno de la secuela de Spider-Man: Far From Home que está fijado para diciembre de 2021.