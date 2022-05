Un rumor dice que Marvel Studios estaría planeando un proyecto live-action de Capitana Carter

[Esta nota contiene spoilers de Doctor Strange 2]

La Capitana Carter sería el foco de un nuevo proyecto de Marvel Studios o al menos eso es lo que sostiene un reciente rumor.

Si bien ni Marvel Studios ni Disney se han pronunciado al respecto, desde The DisInsider Show sostienen que la compañía detrás de la franquicia de los Vengadores estaría trabajando en una serie o película live-action de Capitana Carter.

Como recordarán, Capitana Carter es una variante de Margaret “Peggy” Carter que debutó en el universo de Marvel Studios en el contexto de la serie animada What If...? y básicamente es una interpretación de Peggy que se convirtió en supersoldado en lugar de Steve Rogers.

Capitana Carter también apareció en Doctor Strange in the Multivers of Madness. No obstante, por ahora se desconoce en qué versión de Peggy se enfocará esta supuesta serie aunque, a raíz de los eventos de la secuela de Doctor Strange, claramente la variante fue parte de los Illuminatis tiene una historia limitada.

Por el momento no hay más detalles sobre este rumoreado proyecto, pero no parece descabellado asumir que Hayley Atwell volvería a encarnar a la Capitana Carter si esta apuesta se llega a concretar.