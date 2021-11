Un rumor dice que Spider-Man: No Way Home podría ser la segunda película más larga del MCU

Sin considerar a los rumores y solo tomando en cuenta a la información que se ha confirmado hasta ahora, Spider-Man: No Way Home promete ser una de las películas de superhéroes con más elementos en juego del último tiempo. Después de todo, la cinta no solo involucrará a varios villanos, sino que también abordará el tema del Multiverso y la revelación de la identidad secreta de Spidey.

En ese sentido, es probable que para muchos no sea una sorpresa que Spider-Man: No Way Home podría ser una película bastante larga.

Si bien ni Sony ni Marvel Studios han revelado una duración oficial para la tercera película del Spider-Man de Tom Holland, un reciente rumor sostiene que Spider-Man: No Way Home podría durar 2 horas y 39 minutos.

Dicha información no está confirmada y surgió a partir de un sitio de venta de entradas de Brasil que ya eliminó ese antecedente.

Así, considerando que por ahora esto no es más que un rumor, también cabe señalar que de confirmarse esta información Spider-Man: No Way Home podría instalarse como una de las películas más extensas del MCU.

Tengan en cuenta que Avengers: Endgame dura 3 horas y 2 minutos y, aunque No Way Home no se extendería por un tiempo mayor a eso, con esta supuesta duración la nueva cinta de Spidey sería la segunda cinta más larga del MCU superando a Avengers: Infinity War (2 horas y 29 minutos) y Los Eternos (2 y 37 minutos).

Todo mientras que en el apartado de las películas del arácnido No Way Home también sería la cinta más extensa ya que Spider-Man: Far From Home duró 2 horas y 9 minutos, y Spider-Man: Homecoming se extendió 2 horas y 13 minutos. Todo mientras las otras cintas más extensas de Spidey, The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man 3, contaron sus historias en 2 horas y 2 minutos y 2 horas y 19 minutos, respectivamente.

Por lo tanto, aunque esta duración para la película aún no está confirmada, probablemente querrán tener en cuenta una duración superior a las 2 horas y media para sus planes de cara al estreno de Spider-Man: No Way Home en diciembre.