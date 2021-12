Un rumor dice que Venom 3 también abordaría el tema del Multiverso e incluiría a Spider-Man

[Esta nota contiene spoilers de Venom: Let There Be Carnage y Spider-Man: No Way Home]

Pese a que Sony Pictures todavía no realiza un anuncio oficial al respecto, tiempo atrás la productora Amy Pascal confirmó que la compañía ya comenzó a planificar el desarrollo de una nueva película de Venom.

Pero aunque la posibilidad de una trilogía de la saga del simbionte protagonizada por Tom Hardy ha estado sobre la mesa desde que la primera película de Venom gozó de una buena recepción durante 2018, debido a la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage actualmente existen varias dudas respecto a lo que podría involucrar la tercera entrega de esta saga.

Después de todo, en aquella secuencia no solo se anticipó la llegada de Venom y Eddie Brock al MCU, sino que se estableció la antesala de la historia de ambos personajes en la escena de mitad de créditos de Spider-Man: No Way Home.

Así, mientras la película más reciente de Spidey dejó más dudas que respuestas respecto a lo que sucederá con el futuro cinematográfico de Venom, un rumor quiere comenzar a dar pistas sobre lo que estaría tramando Sony Pictures.

De acuerdo a un supuesto reporte de Daniel Richtman (vía CBR), al igual que Spider-Man: No Way Home, la próxima película de Venom abordaría el tema del Multiverso y en ese contexto no solo continuaría la historia de Eddie y el simbionte, sino que también involucraría a Spider-Man.

Por supuesto, esta información no es oficial y es algo que está en el terreno de los rumores para una película que recién está en las primeras etapas de desarrollo. No obstante, desde el reporte de Richtman no tardaron en instalarse especulaciones respecto a la identidad del Spider-Man que aparecería en la cinta e incluso hay quienes han planteado (más como deseo que como información) que Andrew Garfield sería el intérprete de aquella versión del arácnido.

Sin embargo, más allá de las teorías que se han levantado después de Spider-Man: No Way Home, por ahora ni siquiera hay rumores que vinculen a Garfield a Venom 3 y Sony tampoco ha dicho nada oficial sobre esa película.