Venom 3 está en “planificación” según Amy Pascal

Pese a que la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage tanteó un futuro para la saga del simbionte, Sony todavía no oficializa sus planes para la saga protagonizada por Tom Hardy.

Pero aunque aún no se concreta un anuncio oficial sobre Venom 3, recientemente Amy Pascal aseguró que ya habrían planes para otra entrega de esta franquicia.

Particularmente en una entrevista con el portal Collider a propósito del estreno de Spider-Man: No Way Home, la productora fue consultada respecto a si ya existía una fecha para comenzar a trabajar en Venom 3.

“Estamos en las etapas de planificación en este momento, pero en lo que estamos enfocados es en lograr que todos vengan y vean (Spider-Man:) No Way Home”, dijo Pascal.

Por ahora se desconoce cómo será la tercera película de Venom considerando que al final de Venom: Let There Be Carnage el simbionte y Eddie Brock se trasladaron al MCU. Sin embargo, Andy Serkis, el director de la segunda película de Venom ya comentó que le gustaría comandar la próxima entrega de esta saga.

“Bueno, con suerte”, respondió Serkis al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir Venom 3 en una reciente entrevista con Metro. “No quiero contar nuestras gallinas. Pero sí, por supuesto. Es un mundo muy divertido para jugar”.