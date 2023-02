Un rumor pone en duda el futuro de la secuela de Constantine protagonizada por Keanu Reeves

A Keanu Reeves le costó varios años conseguir que Warner Bros autorizara el desarrollo de una secuela de su película de Constantine. Sin embargo, pese a que Constantine 2 se anunció con bombos y platillos durante 2022, ahora el futuro de la película sería incierto... o al menos eso es lo que clama un nuevo rumor.

De acuerdo a KC Walsh, una persona que habitualmente publica rumores ligados a películas y series inspiradas en cómics, Constantine 2 habría sido cancelada ¿La razón? Según Walsh el proyecto solo fue autorizado en un afán por mostrar proyección para las adaptaciones de DC y eso ya no sería necesario.

Por supuesto, esto es un rumor y a la espera de un eventual desmentido de James Gunn, el co-CEO de DC Studios, o una confirmación de otros medios; también hay que considerar que Constantine 2 podría concretarse bajo el nuevo sello “Elseworlds” de DC Studios y no tendría que adaptarse necesariamente al nuevo DCU. Pero claro, a diferencia de The Batman, ese proyecto no fue mencionado directamente en la presentación de los nuevos proyectos de DC y por ende se generó el espacio para estas especulaciones.

El plan para Constantine 2 implica el regreso de Keanu Reeves como el personaje titular y también incluye a Francis Lawrence como director y Akiva Goldsman como guionista.