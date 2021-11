Un speedrunner terminó Ocarina del Tiempo en menos de 4 minutos dentro de una demo en Smash Bros Brawl

La comunidad de speedrunners siempre están en busca de récords para terminar videojuegos que sean realmente inauditos. Que empujen las barreras de programación de cada videojuego. Pero el speedrunner llamado Savestate definitivamente fue más lejos de lo habitual.

El jugador logró terminar The Legend of Zelda: Ocarina of Time en menos de cuatro minutos. La gracia es que lo anterior lo logró en una demo del videojuego incluida como un extra especial del videojuegos de peleas Smash Bros Brawl que salió en la Nintendo Wii.

Obviamente lo anterior no le permite ser reconocido dentro de los récords oficiales, pero de todas formas se trata de un logro muy llamativo.

De partida, la demo del clásico de Nintendo 64 solo permite realizar una prueba de cinco minutos, ya que la idea de los desarrolladores de Smash Bros. Brawl era dar una pequeña muestra de los títulos a los que pertenecían los peleadores incluidos en su juego.

En ese caso, la demo del videojuego comenzaba en el Templo del Tiempo e incluía algunos ítems ya desbloqueados, por lo que a punta de bugs y otros secretos logró concretar una secuencia de acciones que le permitieron acceder a los créditos sin la necesidad de pasar por el castillo de Ganon.

Vean la proeza en el siguiente video recuperado desde Polygon.