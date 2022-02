Un spin-off inédito de F-Zero estuvo listo para ser lanzado antes de su cancelación

G-Zero, posteriormente conocido como Zero Racers, estaba en desarrollo y próximo a estrenarse en la Virtual Boy. Sin embargo, el fracaso de la consola impidió que el videojuego viera la luz y junto a otros títulos planeados, quedaron enterrados en el olvido.

Así lo confirmó Jim Wornell, ex miembro del personal de Nintendo of America en una entrevista para el canal Did You Know Gaming, donde confirmó que el juego estaba prácticamente completo.

“Todo lo que tuviera que ver con el lanzamiento de un juego en América del Norte era mi responsabilidad. ‘G-Zero’, más tarde conocido como ‘Zero Racers’, estaba en mi lista de proyectos”, dijo Wornell. “Zero Racers estaba acabado. Hicimos un manual completo, un paquete y una etiqueta para el juego, pasó por una verificación de lotes, tenía una clasificación ESRB. Estaba completo”.

Zero Racers en la consola Virtual Boy.

Sin ir más lejos, el videojuego se mostró en la revista Nintendo Power en las ediciones de julio y agosto de 1996. Lo que significa que Zero Racers se lanzaría poco antes que F-Zero X en Nintendo 64, la secuela de F-Zero.

Zero Racers en la edición de agosto de 1996 de Nintendo Power.

De acuerdo al video realizado por Did You Know Gaming, Zero Racers iba a incluir por primera vez corredores favoritos de los fanáticos como Jody Summer y James McCloud, que posteriormente debutarían en F-Zero X.

F-Zero Climax fue el último juego de la saga lanzado el 2004 para la Game Boy Advance. Takaya Imamura, el director de arte y diseñador de personajes de la franquicia y de Star Fox, comentó en una entrevista sobre sus deseos de volver a ver el juego. “Por supuesto, lo he pensado muchas veces, pero sin una gran idea nueva, es difícil recuperarlo”, afirmó el diseñador.

Actualmente, Imamura está retirado luego de dejar Nintendo en 2021.