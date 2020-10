Un teaser anunció que el final de The Chilling Adventures of Sabrina llegará en diciembre a Netflix

El final de The Chilling Adventures of Sabrina ya tiene una fecha de estreno. Durante este lunes, Netflix anunció que The Chilling Adventures of Sabrina Part 4 se estrenará el próximo 31 de diciembre a través de su plataforma.

Dicho anuncio además se concretó mediante un teaser que anticipa lo que pasará en los ocho episodios restantes de la serie centrada en Sabrina Spellman.

En ese sentido, como podrán ver a continuación, el adelanto promete que Sabrina volverá a la acción y los desafíos no estarán ausentes de sus nuevas aventuras:

Si el teaser no fue suficiente para ustedes, aquí tienen la sinopsis de The Chilling Adventures of Sabrina Part 4:

“En el transcurso de los ocho episodios de la Parte 4, The Eldritch Terrors descenderá sobre Greendale. El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora una por una (The Weird, The Return, The Darkness, por nombrar algunos), todos conduciendo a ... The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza lentamente a ganarse el camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?”

The Chilling Adventures of Sabrina Part 4 llegará a Netflix el 31 de diciembre.