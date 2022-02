Un teaser reveló el primer vistazo a Nope, la próxima película de Jordan Peele

Sumen a la próxima película de Jordan Peele a la lista de producciones que estrenarán nuevos adelantos durante este fin de semana en el contexto del Super Bowl.

Después de que se anunciara que apuestas como El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder presentarían sus primeros avances en aquel evento deportivo, Monkeypaw Productions lanzó un teaser para confirmar que Nope también revelará un avance durante este fin de semana.

El teaser arranca con vistazos a Get Out y Us, las películas anteriores de Peele, pero en sus últimos minutos nos presenta un primer acercamiento a lo que será Nope y resalta a los personajes deDaniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun.

Nope planea estrenarse en cines durante julio de este año y su primer tráiler debutará este domingo 13 de febrero.