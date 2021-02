Un tráiler presenta a la nueva serie de The Mighty Ducks que estrenará Disney+

Los Mighty Ducks ya no son lo que eran antes. Tras décadas de éxitos, simplemente ya no dan cabida a los desadaptados que estuvieron bombeando a su corazón durante su origen. Pero un nuevo grupo de niños no bajará los brazos, ya que crearán su propio equipos aunque todos crean que solo son unos perdedores.

Ese será el foco de The Mighty Ducks, la nueva serie original de Disney+ que volverá al terreno de la trilogía cinematográfico para contar una historia situada décadas después de las antiguas victorias de los patos.

Con un estreno programado para el 26 de marzo, ahora la plataforma de streaming presentó un tráiler oficial que profundiza en la historia base y también deja en claro que volverá Gordon Bombay, el entrenador interpretado por Emilio Estevez que ya no quiere saber absolutamente nada del hockey. Pero obviamente eso cambiará.

Vean el tráiler a continuación.