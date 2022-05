Un tráiler presenta al especial sobre la realización de The Book of Boba Fett

Como es tradición este 4 de mayo se conmemora un nuevo “Día de Star Wars” por lo que desde Lucasfilm no se conformaron con celebrar esta ocasión solo con un nuevo tráiler de Obi-Wan Kenobi, sino que también lanzaron un avance de Disney Gallery: The Book of Boba Fett.

Pero mientras el nuevo adelanto de Obi-Wan es una promesa de lo que podremos ver a partir del 27 de mayo, el tráiler de Disney Gallery: The Book of Boba Fett adelanta que a partir de esta jornada y mediante Disney Plus los fanáticos podrán ver el espacial sobre la realización de la serie.

Al igual que ambas ediciones de Disney Gallery enfocadas en The Mandalorian, el especial de The Book of Boba Fett no solo contará con comentarios de Dave Filoni, Jon Favreau, Robert Rodriguez y Kathleen Kennedy, sino que también incluirá imágenes detrás de escenas que mostrarán a Temuera Morrison como el legendario cazarrecompensas, Ming-Na Wen como Fennec Shand, Rosario Dawson como Ahsoka Tano y, por supuesto, Mark Hamill en su trabajo como Luke Skywalker.

De hecho, la participación de Hamill es uno de los puntos más llamativos del adelanto que pueden ver a continuación:

Disney Gallery: The Book of Boba Fett ya está disponible en Disney Plus.