Nuevas imágenes muestran la participación de Mark Hamill en The Book of Boba Fett

En este lado del mundo todavía nos falta un poco para que comience el denominado “Día de Star Wars”. Sin embargo, como en otros rincones del globo ya es 4 de mayo, algunos afortunados fanáticos ya están disfrutando de la conmemoración de la franquicia espacial.

Pero aunque probablemente la mayor cantidad de sorpresas se revelarán durante el transcurso del 4 de mayo en Estados Unidos, en este contexto ya comenzaron a circular a través de redes sociales algunas imágenes del Disney Gallery: Star Wars: The Book of Boba Fett.

Tal y como sucedió con The Mandalorian, ese especial repasará la realización de la serie del cazarrecompensas y mostrará cómo se filmaron algunas de sus sorpresas más esperadas.

En ese sentido, los registros que más han llamado la atención en redes sociales son aquellos que tienen que ver con la participación de Mark Hamill en el rodaje. Si bien para The Book of Boba Fett nuevamente se usaron dobles y tecnología CGI para dar vida a Luke Skywalker, el actor que encarnó al jedi en la trilogía original y las secuelas igualmente estuvo presente en el set.

De hecho, las fotos no solo muestran a Hamill con el títere de Grogu y Rosario Dawson como Ahsoka Tano, sino que también hay detrás de escenas del actor con los protagonistas de The Book of Boba Fett: Ming-Na Wen como Fennec Shand y Temuera Morrison como Boba Fett.

Disney Gallery: Star Wars: The Book of Boba Fett estará disponible desde este 4 de mayo en la versión de Disney Plus para Latinoamérica con más de Luke Skywalker, Boba Fett y, para bien o para mal, Grogu.