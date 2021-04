Un video compara los tamaños de los mapas mas grandes de videojuegos

Los mundos virtuales de los videojuegos vienen en todo tipo de formas y tamaños, pasando desde habitaciones reducidas hasta enormes extensiones de terreno. Así, el canal de Youtube Dimitris Galatas VFX realizó recientemente un video en el que comparara algunos de los mapas mas grandes de los videojuegos, incluyendo juegos modernos cómo Cyberpunk 2077 y Assassin’s Creed Valhalla.

La comparación inicia con la sección de Asgard de Assassin’s Creed Valhalla que se extiende por 1,7 km². Mas adelante se pueden ver el mapa Olympus de Apex Legends (5km²) o el mapa de Fortnite (6,8 km²), para luego dar el salto a mundos mas complejos como el de Ghost of Tsushima (28 km²), GTA San Andreas (33km²) y Red Dead Redemption (40 km²).

El mapa mas grande de un battle royale termina siendo Erangel de PUBG que se extiende por 64 km² y luego da paso a grandes juegos de mundo abierto cómo The Legend of Zelda Breath of the Wild (72 km²) o Cyberpunk 2077 (225 km²). Aunque aquí lucen varios mapas de juegos modernos como la saga Assassin’s Creed, los primeros lugares se lo llevan el juego de conducción The Crew 2 (5700 km²), el juego de carreras postapocalípticas Fuel (14400 km²), el clásico RPG Elder Scrolls 2 Daggerfall (161.600 km²) y, finalmente, el simulador de vuelo MS Flight Simulator, que abarca la extensión del planeta Tierra con 510.100.000 km².

Pueden ver el video a continuación: