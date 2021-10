Un video detrás de escenas resalta a los héroes y villanas de Shazam! Fury of the Gods

Como todavía faltan un par de años para el estreno de Shazam! Fury of the Gods, naturalmente DC no dio a conocer un tráiler para la película en la edición 2021 del DC FanDome. Sin embargo, el Mortal más Poderoso del mundo no podía quedar fuera del evento de novedades y Billy Batson dijo presente de la mano de un video detrás de escenas de la esperada secuela de Shazam!

Este video que arranca con una presentación de Zachary Levi incluye un montón de vistazos a la nueva película que abarcan desde la apariencia que Billy Batson y su familia tendrán como superhéroes, hasta la caracterización de Lucy Liu y Helen Mirren como las villanas Hespera y Kalypso.

De hecho, mientras una escena intensifica los rumores sobre un potencial romance entre Freddy Freeman y el personaje de Rachel Zegler, también se recalca que Shazam! Fury of the Gods tendrá escenas en Filadelfia y Atenas además de la Roca de Eternidad y la Biblioteca de la Eternidad.

Sin más preámbulos, puedes ver el video detrás de escenas de Shazam! Fury of the Gods aquí:

Shazam! Fury of the Gods fue dirigida por David F. Sandberg (Shazam!) y debutará en 2023.