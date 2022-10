Un villano de Dark Nights: Metal finalmente llegaría al Arrowverso en la última temporada de The Flash

Con miras a un estreno planificado para 2023, The Flash continúa desarrollando las filmaciones de sus últimos episodios en Canadá y aunque aún no hay muchos detalles oficiales sobre la trama del ciclo final de serie, en ese contexto recientemente surgió una interesante actualización sobre los enemigos que enfrentará Barry Allen en aquella entrega.

Durante este fin de semana se revelaron fotos del set de la novena temporada de The Flash que anticipan el debut en el Arrowverso de un villano de Dark Nights: Metal.

Si siguen la serie del velocista escarlata probablemente podrán deducir de quién estamos hablando, pero de todas maneras tenemos que advertirles que a continuación encontrarán spoilers de la última temporada de The Flash.

spoiler

Después de que la existencia del personaje en el Arrowverso se tanteara durante una escena en el Museo de Flash en la quinta temporada de la serie sobre Barry Allen, nuevas fotos del set confirman que Red Death aparecerá en la última temporada de The Flash.

Red Death debutó en los cómics de DC en el contexto del evento Dark Nights: Metal y se presentó como un personaje del Multiverso Oscuro que básicamente era una fusión de Bruce Wayne y Barry Allen ya que Batman decidió apoderarse de los poderes de Flash.

Pero como en el Arrowverso no hay un Bruce Wayne activo como Batman y por ende no existe una relación entre él y Allen que pueda añadirle peso a esa trama, The Flash aparentemente cambiaría un poco la historia de Red Death y, según un rumor del portal Candagraphs el personaje sería interpretado por nada más ni nada menos que Javicia Leslie. Es decir, Red Death estaría ligado a Ryan Wilder/Batwoman.

Aquella información todavía no está confirmada y solo es un rumor, por lo que mientras es interesante especular sobre cómo se abordará la historia de Red Death, por ahora lo único seguro es que el personaje figurará en la novena y última temporada de The Flash.