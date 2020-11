Un villano de la tercera temporada volvería en los nuevos episodios de The Flash

Todavía faltan varios meses para que la séptima temporada de The Flash se estrene en Estados Unidos, sin embargo, como las filmaciones de la serie siguen avanzando, continuan surgiendo nuevos detalles sobre lo que contemplarán las próximas aventuras de Barry Allen.

Pese a que hasta ahora no se han anunciado nuevos villanos o enemigos para los próximos episodios de la serie y lo único que está claro es que los primeros capítulos se encargarán de cerrar la historia con Eva McCulloch, nuevas fotos del set revelaron que un villano de la tercera temporada regresaría a complicar la vida de Flash y sus aliados.

Por supuesto, como esto aún no se anuncia de manera oficial, tenemos que advertirles que podrían encontrar spoilers de la séptima temporada de The Flash a continuación.

spoiler

De acuerdo a fotos del set de The Flash publicadas por el portal Canadagraphs vía Parteon, la séptima temporada de la serie del velocista escarlata contemplaría un regreso de Abra Kadabra, el villano que fue interpretado por David Dastmalchian en la tercera temporada de la serie.

Abra Kadabra es un viajero del tiempo que utiliza avanzada tecnología del Siglo 64 para hacerse pasar por un hábil mago. En la tercera temporada de The Flash, Abra Kadabra fue llevado por Gypsy de vuelta a la Tierra-19 para ser enjuiciado.

Pero, como Gypsy murió la temporada pasada y el Multiverso cambió a raíz de la Crisis en Tierras Infinitas, probablemente eso dará pie al regreso del villano.

No obstante, todo eso son solo especulaciones y, más allá de las fotos del set, desde la producción de The Flash no han entregado más detalles al respecto y por ende el retorno de Dastmalchian al papel Abra Kadabra solo se sustentaría en esas imágenes y no está confirmado.

La séptima temporada de The Flash planea estrenarse el 23 de febrero de 2021 en Estados Unidos.